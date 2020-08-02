Afganistan’da sel felaketi: 15’i çocuk 16 kişi hayatını kaybetti

Afganistan Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar’ın Kuzkunar ilçesinde aşırı yağışların sele neden olduğunu söyledi.

Sel felaketinde 15’i çocuk 16 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, dört kişinin de yaralandığını belirtti.

Hogyani, sel nedeniyle birçok evin de tahrip olduğunu kaydetti.

Ülkenin batı vilayetlerinden Herat ve Badgis’te mart ayında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 15 kişi hayatını kaybetmişti.