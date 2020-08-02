Dünya

Afganistan’da sel felaketi: 15’i çocuk 16 kişi hayatını kaybetti

2 Ağustos 2020

Afganistan Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar’ın Kuzkunar ilçesinde aşırı yağışların sele neden olduğunu söyledi.

Sel felaketinde 15’i çocuk 16 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, dört kişinin de yaralandığını belirtti.
Hogyani, sel nedeniyle birçok evin de tahrip olduğunu kaydetti.
Ülkenin batı vilayetlerinden Herat ve Badgis’te mart ayında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 15 kişi hayatını kaybetmişti.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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