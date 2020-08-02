ABD deniz ve hava kuvvetlerinden Karadeniz’de tatbikat

ABD 6.Filosu’ndan yapılan açıklamada, Karadeniz’de deniz ve hava kuvvetlerinin katılımıyla tatbikat yapıldığı, manevralarda USS Porter füze destroyerinin de yer aldığı belirtildi.

ABD 6.Filosu, Karadeniz’de Amerikan deniz ve hava kuvvetlerinin katılımıyla tatbikat yapıldığını, manevralarda USS Porter füze destroyerinin de yer aldığını duyurdu.

Açıklamada, tatbikata ayrıca Karadeniz sularında periyodik olarak keşif yapan Boeing P-8A Poseidon keşif uçağının, 4 adet F-16 Fighting Falcon avcı uçağının, KC-135 Stratotanker yakıt takviye uçağının ve MQ-9 Reaper insansız hava aracının (İHA) katıldığı ifade edildi.

ABD 6. Filosu Komutanı Koramiral Eugene Black, Amerikan Hava Kuvvetleri ile birlikte Avrupa’da gerçekleştirilen ortak eylemlerin ‘ABD’nin Karadeniz bölgesindeki sularda harekete geçme kabiliyetinin arttırılması amacıyla gerçekçi ve vakitlice tatbikatın yapılmasına olanak tanıdığını’ belirtti.

Taktik manevraların ve birimler arsındaki irtibatın çalışıldığı tatbikat, uluslararası sularda ve hava sahasında gerçekleştirildi.

Karadeniz’de daha önce Türkiye’nin yanı sıra ABD, Fransa, Norveç, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya ve Ukrayna’nın katılımıyla gerçekleştirilen ‘Sea Breeze-2020’ tatbikatı 27 Temmuz’da sona ermişti.