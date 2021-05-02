Afganistan’da akaryakıt istasyonunda patlama

Olay, başkent Kabil’in kuzeyindeki Shakardara bölgesinde yaşandı. Bir akaryakıt istasyonunda nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

Patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevler, yakıt tankerlerine sıçradı.

Çıkan yangında alevler ve duman metrelerce yükseldi.

Olayda en az 10 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.