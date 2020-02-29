Dünya

Afganistan ile Taliban barış anlaşması imzalıyor

29 Şubat 2020

Afganistan barış sürecinde tarihi bir adım atılıyor. ABD ile Taliban arasında yürütülen müzakerelerin ardından barış anlaşması imzalanması bekleniyor. Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, “Taliban ile yapılacak anlaşma şarta bağlı” dedi.

Afganistan ile Taliban arasındaki barış anlaşmasının tören adresi Katar’in başkenti Doha olacak.

Barış anlaşmasına ABD adına Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun imza atması bekleniyor. Anlaşmayla Afganistan’daki Amerikan askeri varlığı azalacak.

ABD ve Afgan hükümeti ellerindeki 5 bin Taliban üyesini, Taliban da rehin tuttuğu bin kişiyi serbest birakacak.

Doha’daki imza törenine 30 ülkeden temsilciler ve dışişleri bakanlarının katılmasi bekleniyor.

Taraflar arasındaki Afgan diyaloğu görüşmelerinin ise mahkumlarla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından başlayacağı belirtiliyor.

Afgan hükümeti ve Taliban, Afgan diyaloğunun nerede yapılacağı konusunda henüz bir karara varmış değil.

Afganistan’in iç sorunları ve karşılıklı taleplerin konuşulacağı Afgan diyaloğu süresince ABD ara buluculuk görevini üstlenecek.

GANİ: TALİBAN İLE YAPILACAK ANLAŞMA ŞARTA BAĞLI

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban ile yapılacak her anlaşmanın bir şarta bağlı olduğunu söyledi.

Gani, valilerle yaptığı görüşmede, Afganistan hükümetinin DAEŞ ve diğer terör örgütleriyle herhangi bir ateşkes yapmak istemediğini ve Taliban’ın ise kendisini onlardan ayırması gerektiğini belirtti.

Taliban ile barış görüşmeleri sürecinin, bölgesel, etnik açıdan olmasına asla izin verilmeyeceğini ifade eden Gani, ”Taliban ile barış konusunda yapılacak her anlaşma bir şarta bağlıdır, eğer Taliban savaştan el çekmezse o zaman bizim de şartlarımız değişir” dedi.

Barış konusunda tüm kesimlerle istişare toplantılarının devam edeceğini dile getiren Gani, istikrarın sağlanmasında din alimleri, kadınlar ve gençlerin rolünün önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Gani, Afganistan’ın 5 yıl önceki Afganistan olmadığını ve dünya ile ilişkilerini daha da güçlendirmek için çalıştıklarını vurguladı.




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