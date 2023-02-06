AFAD: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 316’ya yükseldi

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 316 olduğunu, enkazdan 7 bin 340 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17’de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep’te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17’de, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

Gaziantep’te 6,4 ve 6,5 büyüklüğünde deprem Öte yandan AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26’da Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve saat 04.36’da Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,5 büyüklüğündeki deprem, 9,77 kilometre derinlikte oldu.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde yeni deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 13.24’te, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bakan Koca: Toplam 2 bin 256 acil sağlık personeli hasar gören illere ulaştı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, afetten etkilenen 10 ildeki ekiplere ve ambulanslara ilaveten il dışından 602 ambulans, 187 UMKE timi, 2 ambulans uçak ile toplam 2 bin 256 acil sağlık personelinin hasar gören illere ulaştığını kaydetti.

Bakan Koca, “Devlet, tüm imkanlarıyla yaralarını sarmak için bölgede. Tüm vatandaşlarımızdan dua bekliyoruz. Bu felaketler ancak birlikte dayanışmayla aşılabilir. Ülkede bir seferberlik hali olduğunu biliyoruz. İllerdeki afet koordinasyon merkezleri aracılığıyla koordinasyona katılmak son derece önemli. Hep birlikte yaralarımızı saracağız.” dedi.

AFAD Başkanı Sezer: 130 tane artçı depremimiz söz konusu

AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Artçı depremlerin devam ettiğine işaret eden Sezer, “Malumunuz depremin ardından artçılar ve büyüklüğü yine merkezi depreme yakın depremler de meydana geldi, şu anda 130 tane artçı depremimiz söz konusu.” dedi.

Hava yoluyla da afet bölgelerine nakiller yapıldığını dile getiren Sezer, “Bölgede 15 bine yakın arama kurtarma personeli, yine aynı şekilde 5 bine yakın da araç ve iş makinesi görevlendirilmiş durumda.” diye konuştu.

Barınma ihtiyacının karşılanması için 35 bin çadırın bölgeye sevk edildiğini belirten Sezer, şu bilgileri verdi:

“Akşam barınma ihtiyacını sağlamak için 35 bin çadır bölgeye sevk edilmiş. Yine 360 bine yakın battaniye ve çadır içi malzemeler de bölgeye sevk edilmiş durumda. Yıkılan bina sayımız 2 bin 834, yaralı sayımız 8 bin 533 ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı da 1498 olarak son güncellenen rakamlar.”

“Ulaşılamayan bir bölge yok”

Sezer, arama-kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Gazetecilerin sorusu üzerine Sezer, afet sonrasında ulaşılamayan bir bölge bulunmadığını bildirdi.

Sezer, Azerbaycan dahil olmak üzere 40’ın üzerinde ülkeden de yardım teklifi olduğu bilgisini paylaştı.

2 bin 316 kişi hayatını kaybetti, enkazdan 7 bin 340 kişi sağ çıkarıldı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 316 olduğunu, enkazdan 7 bin 340 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerle ilgili AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Bölgedeki personel sayısında sürekli artış olduğunu dile getiren Tatar, “Bölgeye şu ana kadar sevk edilen personel sayısı 10 bin 176’ya çıktı.” bilgisini verdi.

Arama kurtarma personelinin AFAD gönüllüsü 10 bin 409 kişinin de çalışmalara destek olduğunu vurgulayan Tatar, bu ekiplerin 216 araç ve 3 bin 226 iş makinesiyle arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Tatar, birçok vatandaşın afetzedelere ve deprem bölgesine bağış yapmak istediğine işaret ederek, şunları söyledi:

“Bizler toplum olarak bu tür afetlerde, bu tür zor günlerde bir araya gelmeyi çok iyi becerebilen dayanışma kültürü çok yüksek olan bir milletiz. Dolayısıyla AFAD’ın bağış hesapları var, bu hesaplar sürekli olan hesaplar ama özellikle bu tür afet dönemlerinde doğal olarak daha öne çıkıyor. Özellikle bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız, AFAD’ın şu anda web sayfasında bulunan, aynı zamanda Twitter hesabından da yayınladığımız farklı farklı bankalar üzerinden bağış yapabilecekleri hesapları var, bu hesaplara girerek kısa mesaj ile veya direkt bu hesaplardan bağışlarını yapabilirler.”