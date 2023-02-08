AFAD: Depremde can kaybı 6 bin 234'e yükseldi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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AFAD: Depremde can kaybı 6 bin 234’e yükseldi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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türkiye deprem can kaybı

AFAD, 11 ildeki toplam ölü sayısını 6 bin 234; yaralı sayısını 37 bin 11 olarak açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetten en fazla etkilenen 10 il için 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyurdu. Karar Resmi Gazete’de de yayımlandı. AFAD, 11 ildeki toplam ölü sayısını 6 bin 234; yaralı sayısını 37 bin 11 olarak açıkladı.

Deprem bölgesinde son durum

Gün boyunca Kahramanmaraş merkezli depremler ile ilgili gelişmeleri size canlı sayfamızdan aktarıyoruz.


  • AFAD’ın son açıklamasına göre 11 ilde toplam ölü sayısı 6 bin 234 ve 37 bin 11 yaralı var
  • Yaralıların bir kısmı deprem bölgesinden İstanbul’a sevk ediliyor
  • Adalet Bakanı Bozdağ: Adli süreçlerdeki süreleri 15 gün uzattık
  • OHAL kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
  • Deutsche Telekom: Almanya – Türkiye görüşmeleri bir hafta boyunca ücretsiz

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Tags:can kaybıdepremölümTürkiye
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