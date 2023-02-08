AFAD: Depremde can kaybı 6 bin 234’e yükseldi

AFAD, 11 ildeki toplam ölü sayısını 6 bin 234; yaralı sayısını 37 bin 11 olarak açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetten en fazla etkilenen 10 il için 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyurdu. Karar Resmi Gazete’de de yayımlandı. AFAD, 11 ildeki toplam ölü sayısını 6 bin 234; yaralı sayısını 37 bin 11 olarak açıkladı.
Deprem bölgesinde son durum
Gün boyunca Kahramanmaraş merkezli depremler ile ilgili gelişmeleri size canlı sayfamızdan aktarıyoruz.
- AFAD’ın son açıklamasına göre 11 ilde toplam ölü sayısı 6 bin 234 ve 37 bin 11 yaralı var
- Yaralıların bir kısmı deprem bölgesinden İstanbul’a sevk ediliyor
- Adalet Bakanı Bozdağ: Adli süreçlerdeki süreleri 15 gün uzattık
- OHAL kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
- Deutsche Telekom: Almanya – Türkiye görüşmeleri bir hafta boyunca ücretsiz
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