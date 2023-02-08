AFAD: Depremde can kaybı 6 bin 234’e yükseldi

AFAD, 11 ildeki toplam ölü sayısını 6 bin 234; yaralı sayısını 37 bin 11 olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetten en fazla etkilenen 10 il için 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyurdu. Karar Resmi Gazete’de de yayımlandı. AFAD, 11 ildeki toplam ölü sayısını 6 bin 234; yaralı sayısını 37 bin 11 olarak açıkladı.

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