AFAD: Depremde can kaybı 3 bin 703'e yükseldi, yaralı sayısı 22 bin 286 - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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AFAD: Depremde can kaybı 3 bin 703’e yükseldi, yaralı sayısı 22 bin 286

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Türkiye deprem can kaybı

AFAD’ın son açıklamasına göre depremden etkilenen bölgelerde can kaybı 3 bin 703’e yükseldi.

Türkiye, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı.

Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana’da yıkıma yol açtı. 3 bin 703 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 286 kişi yaralandı.


7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 6,6 büyüklüğünde 183 artçı sarsıntı oldu.

Bölgede AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam 59 bin 971 personel görevlendirildi.

Diğer ülkelerden yardım için gelen 3.251 personel afet bölgesine sevk edildi. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 4.746 araç sevk edildi.

OHAL ilan edildi

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan,”Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.” dedi.

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Tags:AFADcan kaybıdepremTürkiye
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