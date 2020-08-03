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Adele’den yeni imaj

3 Ağustos 2020
Adele

Mayıs ayında bugüne kadar ki en zayıf haliyle 32. doğum gününü kutlayan Adele, hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. İngiliz şarkıcı yeni imajını Instagram hesabından paylaştı.

45 kilo veren ve her yeni fotoğrafında daha da zayıfladığı görülen ünlü şarkıcı Adele, hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Adele, ABD’li şarkıcı Beyonce’nin görsel albümünün tanıtımı için Instagram’da bir paylaşımda bulundu. Yeni imajıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının yüzüne makyaj yapmaması dikkat çekti. 32 yaşındaki şarkıcı mayıs ayında benzer bir paylaşımla hayranlarını şaşırtmıştı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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