Adele’den yeni imaj

Ünlü şarkıcı Adele, 32’nci doğum gününü aylar sonra yaptığı Intagram paylaşımıyla kutladı. Kilo vererek neredeyse bambaşka birine dönüşen Adele, fit vücudunu gösteren fotoğrafının altına, “Doğum günü sevginiz için teşekkürler. Umarım bu çılgın zamanlarda hepiniz güvende ve sağlamsınızdır” yazarak hem sağlık çalışanlarına hem de salgında diğer önemli işlerde çalışanlara teşekkür etti.