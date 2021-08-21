Adapass’ta pilot uygulama 27 Ağustos’ta Lefkoşa’da başlıyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin belirlediği işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulamak için oluşturulan Adapass sisteminde pilot uygulama, 27 Ağustos Cuma günü Lefkoşa ilçesi sınırlarında başlıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre, Komite tarafından belirlenen kriterler Adapass sistemine entegre ediliyor.

Belirlenen mekanlara/aktivitelere/sektörlere/etkinliklere giriş yapmadan önce kişilerin aşı belgesi üzerindeki QR kod, Adapass sisteminden sorgulanacak.

Bu mekanlara giriş yapacak kişinin belirlenen ve Adapass’a yüklenmiş kurala göre mekanlara/aktivitelere/sektörlere gerekli aşı belgesi ve PCR testleri yeterliyse giriş onayı verilecek.

Mekan/sektör/aktivite/etkinliklere girecek kişilerin sorgulanabilmesi amacıyla 27 Ağustos Cuma gününden itibaren Adapass ile pilot uygulama Lefkoşa ilçesi sınırları içerisinde başlayacak.

Mekan/sektör/aktivite/etkinlikler, adapass.gov.ct.tr/company/register adresinden kayıt olduktan sonra işletmenin e-mail adresine ve işletmecilere SMS yolu ile iletilecek şifre ile uygulama açılacak.

HANGİ SEKTÖRLER ZORUNLU?

Adapass’a kayıt zorunluluğu olan sektörler şöyle:

“Bar ve club, meyhane, cafe, restoran, süpermarket, internet cafe, bet ofis, gece kulübü, berber, kuaför, güzellik salonları, masaj salonları, dövmeciler, toplu etkinlik yapacak sektörler, mağaza- butik, sinema-tiyatro salonları, konser-sergi, kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzları, oteller, casinolar, gençlik kampları, düğün-nişan-sünnet törenleri, tombala, kapalı çocuk oyun alanları, ibadethaneler.”

Adapass sistemine henüz kayıt yaptırmayan mekan/sektör/aktivite/etkinliklerin

adapass.gov.ct.tr/company/register sitesinden kayıt yaptırmaları gerektiği yinelendi. Ayrıca, belirtilen sektörler arasında olmayan iş yerlerinin de isteğe bağlı olarak adapass.gov.ct.tr adresine kayıt yaptırabilecekleri duyuruldu.