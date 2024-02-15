Adanır: Okul binalarıyla ilgili kararlar bilimsel ve teknik veriler doğrultusunda alınıyor

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır, okul binalarının deprem riski sıralaması raporunun açıklanmasının ardından ikinci aşamada binalardan örnek alınarak laboratuvar testlerinin yapıldığını; mühendislerin bilimsel ve teknik veriler doğrultusunda gerekli kararları aldığını ve almaya devam edeceklerini kaydetti.

Adanır, bunun uzun ve zahmetli bir süreç olduğunu vurgulayarak, “KTMMOB ve İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) bilimsel ve teknik konularda hiçbir zaman siyasi erkin etkisinde kalmamıştır ve bundan sonra da kalmayacaktır.” dedi.

KTMMOB Başkanı Adanır, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel’in katıldığı bir radyo/tv programında yaptığı ve gazetelerde de yer alan açıklamalarını yanıtladı.

Gökçebel’in, “KTMMO ve İMO’nun deprem riski raporlarını bilerek açıklamayarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın politikalarının ekseninde hareket edildiğini ima ederek; kızgın olduğunu söylemesini” şaşkınlıkla okuduklarını kaydeden Adanır, bu açıklamayı anlamsız ve talihsiz diye niteledi.

KTMMO Başkanı Tunç Adanır, “6 Şubat felaketinin yaşandığı ilk günden bugüne birliğin ve odaların hassasiyetini, duruşunu, çabalarını ve bu felaketin sonuçlarına sebep olanlara öfkesini bilmeyerek veya anlamayarak bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyan Tahir Gökçebel’i sendikasının imajına daha fazla zarar vermemesi adına dikkatli açıklamalar yapmaya davet ettiklerini” kaydetti ve yapılan ithamı “değer bilmezlik” olarak niteledi.

Deprem felaketi sonrasında kısa sürede tamamen gönüllülük esasıyla seferber olunarak, ülkedeki tüm okulların ve hastanelerin deprem etkisi altında risk durumları sıralamasını yaptıklarını hatırlatan Adanır, süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“İnşaat Mühendisleri Odası tarafından okulların deprem etkisi altında risk sıralaması raporu açıklandıktan sonra ikinci aşamada okul binalarından örnekler alınması, beton ve demir numunelerinin laboratuvarda testlerinin yapılması, deprem anında binanın performansı ile ilgili proje çalışmalarının yapılması uzun ve zahmetli bir süreç gerektirmektedir. Mühendislerimiz, bilimsel ve teknik veriler doğrultusunda (iyileştirme veya kullanım dışı kararı) binalarla ilgili gerekli kararlarını almaktadır ve almaya devam edeceklerdir. KTMMOB ve İMO bilimsel ve teknik konularda hiçbir zaman siyasi erkin etkisinde kalmamıştır ve bundan sonra da kalmayacaktır.”