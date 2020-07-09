Acun Ilıcalı’nın torunundan ilk fotoğraf

Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n ilk e\u015fi Seda Ba\u015fbu\u011f, k\u0131z\u0131 Banu Il\u0131cal\u0131'n\u0131n yeni do\u011fan bebe\u011fiyle ilk payla\u015f\u0131m\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nYap\u0131mc\u0131 ve sunucu Acun Il\u0131cal\u0131\u2019n\u0131n en b\u00fcy\u00fck k\u0131z\u0131 Banu Il\u0131cal\u0131, ilk bebe\u011fini ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde d\u00fcnyaya getirmi\u015fti. Il\u0131cal\u0131 ailesinin en k\u00fc\u00e7\u00fck \u00fcyesine Beg\u00fcm ad\u0131 verildi.\r\n\r\nBu do\u011fumla birlikte d\u00f6rt k\u0131z\u0131 olan Il\u0131cal\u0131, ilk kez dede oldu.\r\n\r\n\r\n\r\nBanu Il\u0131cal\u0131'n\u0131n annesi, Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n ilk e\u015fi Seda Ba\u015fbu\u011f torunuyla ilk kez bir pozunu payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nAcun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n "\u0130lk g\u00f6z a\u011fr\u0131m" dedi\u011f Banu Il\u0131cal\u0131, \u00fc\u00e7 y\u0131l \u00f6nce Efe Ceyhun ile nikah masas\u0131na oturmu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n\r\n