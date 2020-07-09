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Acun Ilıcalı’nın torunundan ilk fotoğraf

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan torunuyla ilk fotoğraf

9 Temmuz 2020
Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ, kızı Banu Ilıcalı’nın yeni doğan bebeğiyle ilk paylaşımını yaptı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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