Acun Ilıcalı’nın torunundan ilk fotoğraf

Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ, kızı Banu Ilıcalı’nın yeni doğan bebeğiyle ilk paylaşımını yaptı.

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı’nın en büyük kızı Banu Ilıcalı, ilk bebeğini geçtiğimiz günlerde dünyaya getirmişti. Ilıcalı ailesinin en küçük üyesine Begüm adı verildi.

Bu doğumla birlikte dört kızı olan Ilıcalı, ilk kez dede oldu.

Banu Ilıcalı’nın annesi, Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ torunuyla ilk kez bir pozunu paylaştı.