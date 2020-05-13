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Acun Ilıcalı’nın Instagram’daki canlı yayını rekor kırdı!
Acun Ilıcalı bugün yapıtğı Instagram canlı yayını ile Türkiye rekoru kırdı. Ilıcalı'nın Survivor yarışmacılarıyla yaptığı Instagram canlı yayınına 1 milyondan fazla takipçi katılarak rekor kırdı.
Son zamanlarda sıkça canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, bu kez iletişim ödülünü kazanan Survivor Gönüllüler takımı ile canlı yayın gerçekleştirdi. Acun Ilıcalı’nın Instagram’daki canlı yayını Türkiye rekoru kırmayı başardı.
CANLI YAYIN REKORU!
Acun Ilıcalı’nın Survivor yarışmacılarıyla yaptığı canlı yayınına tam 1 milyon takipçi katıldı ve bu rakam ile Türkiye rekoru kırılmış oldu.