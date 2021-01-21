Acun Ilıcalı’nın Exxen’i yurt dışına açılıyor

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu ve 1 Ocak’ta yayın hayatına başlayan yeni dijital platform Exxen, artık yurt dışından da izlenebilecek.

YURT DIŞINDA REKLAMSIZ PAKET 10 EURO

Exxen’e özel üretilmiş Türk yapımı içerikler, Türkiye’nin önemli yapımcıları ve Acun Medya tarafından hazırlanan özel yapımlar yurt dışındaki müşterilere açılıyor. Yurt dışındaki kullanıcılar, Exxen’in reklamlı paketini aylık 5 euro/6 dolar karşılığında kullanabilecek. Reklamsız abonelik ise aylık 10 euro/10 dolar olarak ücretlendiriliyor. Türkiye’deki müşteriler ise reklamlı pakete aylık 5,99 TL ve reklamsız pakete 19,99 TL ödüyor