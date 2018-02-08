Acun Ilıcalı’dan Survivor adasından ilk fotoğraf!

Geride bıraktığımız gün adaya gitmeden önce oturduğu berber koltuğundan çektiği fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıkan Acun Ilıcalı, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla Dominik’te olduğunu duyurdu. Yarışmacılarla birlikte adaya giden Acun Ilıcalı buradan çektiği ilk fotoğrafı ‘Survivor Zamanı’ notuyla paylaştı.
SURVIVOR 2018 ALL STAR ÜNLÜLER KADROSU
Sema Aydemir, Nagehan Karadere, Merve Aydın, Turabi, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Sahra Işık, Nihat Doğan, Damla Can, Ümit Karan