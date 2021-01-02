Acil Durum Hastanesi’nde PCR kuyruğu

Yılbaşı sonrası tatil günü olmasına rağmen Acil Durum Hastanesi önünde uzun PCR testi için kuyruk oluştu. Yılbaşı sonrası tatil günü olmasına rağmen Acil Durum Hastanesi önünde uzun kuyruklar oluştu.

Veliler şikayetçi…

Acil Durum Hastahanesi önünde sokaklara taşan bir kalabalık nedeniyle aileler sosyal medyada şikayetlerini dile getirdi.

“Acil durum hastahanesi önünde sokaklara taşan bir kalabalık… 9 Eylül’de okuyan ve yaşları 6 ile 10 arasında değişen çocuklar bu havada sokakta sıraya girmiş test sırası bekliyor… hasta olmayanı hasta etme çabası… harikasınız!”