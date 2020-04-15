KıbrısSürmanşet

Aç kalan sokak hayvanlarını unutmadılar

15 Nisan 2020
sokak hayvanları

Göçmenköy’de sokak hayvanlarının gıda ihtiyacını karşılayan kafe ve restoranların salgın hastalık riskine karşı kapanması nedeniyle Göçmenköy’de duyarlı bir grup vatandaş tarafından bölgeye mama kapları yerleştirildi.
Hedeflerinin hayvan dostlarımızın sokaklarda aç kalmalarının önüne geçmek olduğunu kaydeden gönüllüler, Kıbrıs genelindeki tüm mahalle ve sokaklarda yaşayan bu hayvanların karınlarının doyurulması için sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra gönüllü hayvanseverlerin de bu uygulamaya katkı verebileceklerini belirtti.
Bu tür davranışların üke geneline yayılmasını dileyen duyarlı vatandaşlar, sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan bu uygulamaya destek vermek isteyen herkesi sokak önlerine bu kaplardan yerleştirmeye davet etti.
Haber: Engin Bulut – KıbrısOnAir


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