Aç kalan sokak hayvanlarını unutmadılar

Göçmenköy’de sokak hayvanlarının gıda ihtiyacını karşılayan kafe ve restoranların salgın hastalık riskine karşı kapanması nedeniyle Göçmenköy’de duyarlı bir grup vatandaş tarafından bölgeye mama kapları yerleştirildi.

Hedeflerinin hayvan dostlarımızın sokaklarda aç kalmalarının önüne geçmek olduğunu kaydeden gönüllüler, Kıbrıs genelindeki tüm mahalle ve sokaklarda yaşayan bu hayvanların karınlarının doyurulması için sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra gönüllü hayvanseverlerin de bu uygulamaya katkı verebileceklerini belirtti.