ABD’ye “Dayı”lanma ve Kız Çocuğu

“Osmanlı Tokadı” başlığı altında geçtiğimiz günlerde yayınladığımız yazıda “Amerikalılar Osmanlı tokadı yemişler miydi tarihte?” diye sormuştuk…

Halil Debreli dostumuz bizi arayarak, tarihte bir Osmanlı-ABD savaşı olduğunu hatırlattı; bizi aydınlatmış oldu.

Biz de nedir bu olay diye baktık…

…

Amerika yeni kurulmuştu ve Akdeniz’de ticaret yapıyorlardı.

O dönemlerde Afrika’nın kuzeyinde Cezayir, Fas gibi bölgeler Osmanlı’ya bağlıydı ve buraları “Garp Ocakları” ile yönetiliyordu.

Her bir bölgenin ya da bu ocakların “Dayı”sı vardı.

Ocaklara bu “Dayı” lar hakimdi…

…

Uzatmayalım, Dayılar Amerikan gemilerinden vergi istiyorlardı ve zaman zaman karşılıklı olarak birbirlerinin gemilerine sardırıyorlar, bu saldırılarda genellikle ABD gemileri zarar görüyor, kimi ABD’li denizciler tutuklanıp Cezayir’e falan gönderiliyor, oralarda tutuklu olarak çalıştırılıyorlardı.

Neticede, ABD yönetimi ile bu “Garp Ocakları” arasında anlaşmaların imzalandığı ve ABD’nin garp ocakları üzerinden Osmanlı Devletine vergi verdiği belirtilir ki, yapılan anlaşmaların da Türkçe olduğu kaydedilir…

…

Kimi tarihçi ve yazarlar bu olayları, deyim yerinde ise ABD’ye “Osmanlı tokadını” hatırlatan bir üslup içinde anlatırlar.

Sözünü ettiğimiz o deniz hırlaşmalarının bir defasında Amerikalılar üstün gelmiş ve bir kaleye de bayrak çekmişler.

Denildiğine göre, Amerikan Deniz Piyadeleri Marşı o tarihlerde elde edilen bu zafere atıfta bulunur:

“Montezuma’nın dehlizlerinden

Tripoli kıyılarına kadar,

ülkemiz için

hem karada hem de denizde savaştık…”

…

Bir başka konuya dönelim.

Sahneye asker kıyafetleri içinde küçük sevimli bir kız çocuğu çıkıyor.

Reis onu seviyor ve şöyle diyor:

“JÖH, yarbay, bordo bereli maşallah. Türk bayrağı da cebinde şehit olursa bayrağı da inşallah örtecekler. Her şeyi hazır. Değil mi?”

…

Her şey hazır diyor.

Şehit olursa,

Cebindeki bayrağı da hazır,

İnşallah diye vurgu yapıyor,

Şehit olursa bayrağı da örtecekler.

İnşallah…

…

Kaç yaşındasın demiyor.

Okula gidiyor musun demiyor.

Oku da memlekete yararlı olasın demiyor.

İnşallah, bayrağı da cebinde,

Şehit olursa örtecekler, her şey hazır diyor…

…

Sahneyi binlerce insan izliyor.

Duygulu anlar.

Alkışlıyorlar…

…

Çocuk ağlıyor.

Reis “Ama bodro bereliler ağlamaz” diyor…

…

Gözleri yaşlı gelen çocuk,

Gözleri yaşlı gidiyor…