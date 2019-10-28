ABD’nin gizli uzay aracı X-37B Dünya’ya döndü

ABD Hava Kuvvetleri’nin en gizli projelerinden biri olan X-37B Dünya’ya geri döndü.

Space com’da yer alan habere göre, ABD Hava Kuvvetleri’nin gizli uzay uçağı X-37B, yörüngede 780 gün geçirdikten sonra nihayet Dünya’ya geri döndü.

Aynı habere göre, X-37B’nin şimdiye kadar beş farklı uzay görevine çıktı.

Uzay aracı Eylül 2017’de yörüngeye gönderilmişti. ABD basınında yer alan diğer haberlere göre, X-37B’nin yörüngede geçirdiği toplam süre 2865 güne ulaşmış durumda.

5 ton ağırlığındaki araç, yeryüzünden 900 kilometre irtifaya kadar yükselebiliyor. Uzaya “Atlas V” roketleriyle fırlatılan araç, Dünya’ya bir uçak gibi iniş yapabiliyor.

Bazı iddialara göre araç casusluk amacıyla kullanıyor. Aracın uyduları “dinlediği” savunuluyor. Söz konusu iddia kâr amacı gütmeyen bir uzay güvenlik organizasyonu olan Secure World Foundation’dan gelmişti.

X-37 programını ilk olarak 1999 yılında Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) başlatmış, 2014 yılına gelindiğinde proje DARPA ve Hava Kuvvetleri’ne geçmişti.