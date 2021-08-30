ABD’nin Erbil başkonsolosu PKK’nın Sincar’daki varlığını doğruladı

Terör örgütü PKK, Amerika Birleşik Devletlerinin merceğinde.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino, terör örgütü PKK’nın Sincar’daki varlığını doğruladı.

“Durumu istikrarsızlaştırıyor”

Bölgede bulunan ve Haşdi Şabi ile iş birliği yapan terör örgütü PKK’nın, durumu daha da değişken ve istikrarsız hale getirdiğini söyledi.

Palladino, “Sincar Anlaşması’nın uygulanabilmesi için, PKK ve Haşdi Şabi’yi Sincar’dan tamamen çekilmeye çağırıyoruz” dedi.

“ABD Irak’ta kalıyor”

Erbil’de düzenlediği basın toplantısında, Irak’taki Amerikan varlığına da vurgu yapan Palladino, Afganistan’daki durum sonrası, ABD’nin Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki varlığı konusunda endişeler olduğunu söyledi.

“Amerika Birleşik Devletleri, Irak’ta kalıyor” dedi. Irak’taki durumun da Afganistan’dan farklı olduğunu vurguladı.

Yılsonunda sadece ülkedeki Amerikan muharip güçlerin rolünün biteceğini hatırlattı. Amerikan diplomat, DEAŞ terörü ile mücadele tamamlanana kadar, Irak’ta kalacaklarını söyledi.