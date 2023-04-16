ABD'nin Alabama eyaletinde silahlı saldırı: 4 ölü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

ABD’nin Alabama eyaletinde silahlı saldırı: 4 ölü

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
abd

ABD’nin Alabama eyaletinin Dadeville kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Alabama Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, cumartesi gecesi 22.30 sularında bir gencin doğum günü partisinin kutlandığı düşünülen bir dans stüdyosunda meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Alabama Valisi Kay Ivey, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bu sabah, Dadeville halkı ve Alabamalı kardeşlerimle birlikte yas tutuyorum. Şiddet suçlarının eyaletimizde hiçbir yeri yoktur.” ifadesini kullandı. Ivey, konuyu yakından incelediklerini kaydetti.


Yetkililer, silahlı saldırıyla ilgili herhangi bir gözaltının olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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