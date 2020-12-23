ABD’li sağlık politikası uzmanı Makary: Nüfusun yüzde 20’si aşılanırsa sürü bağışıklığı gerçekleşir

Bir sağlık politikası uzmanı, ABD nüfusunun yalnızca yüzde 20’sine koronavirüs aşısının yapılmasıyla ülkenin sürü bağışıklığına ulaşabileceğini ileri sürdü.

Baltimore’daki Johns Hopkins Üniversitesi’nde cerrahi ve sağlık politikaları öğretim üyesi Dr. Marty Makary, Fox News kanalında pazartesi akşamı yayımlanan The Story programında, aşıya dair “ortada yanlış bir kurgu olduğunu” belirtti.

Dr. Makary yayında şunları söyledi:

Pandemiyi kontrol altına almak için her Amerikalıyı bağışık kılmamız gerektiği şeklinde bir varsayım var. Gerçek şu ki Amerikalıların yüzde 25 ile 50’sine virüs zaten bulaştı ve bir miktar doğal bağışıklıkları var. Şu anda, bunun aşı yoluyla kazanılan bağışıklıktan bir parça daha iyi mi, bir parça daha kötü mü, yoksa aynı şey mi olduğunu bilmiyoruz ama… yüzde 70’lik sürü bağışıklığı seviyelerine ulaşmak için nüfusun yalnızca yüzde 20’sini daha şubata ya da marta kadar bağışık kılmamız yeterli olabilir.

Sürü bağışıklığı, aşı yoluyla nüfusun çoğunluğunun bir hastalığa bağışık hale gelmesi, bu durumun da virüsün yayılmasını yavaşlatıp henüz tedavi görmeyen kişileri de koruması anlamına geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre bu kavramda kilit nokta kitlesel aşılama: “Sürü bağışıklığı insanları virüsten korumakla sağlanır, onları virüse maruz bırakarak değil.”

Dünya genelinde hastaların Kovid-19’a bir kereden fazla yakalandığına dair birçok vakayla karşılaşılırken, koronavirüs kaptıktan sonra bağışıklığın aşılanmadan ne kadar sürdüğüyse hâlâ bilinmiyor.

King’s College London’dan araştırmacılar, koronavirüsü öldürecek miktarda antikorun, enfekte olunmasından sonraki üç aylık sürede tükenme noktasına yaklaştığını saptadı. Bununla birlikte BBC’ye göre ikinci bulaşmanın ilkine kıyasla daha hafif geçtiği düşünülüyor.

ABD, Pfizer ve BioBTech’in geliştirdiği aşının dağıtımına bu ay itibarıyla başlarken Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de Moderna’nın geliştirdiği bir diğer aşıya geçen hafta acil durumlarda kullanım onayı verdi.

Işık Hızı Ötesi Operasyonu (OWS) projesinin operasyon müdürü General Gustave Perna’ya göre aşının en az 8 milyon dozunun bu hafta ABD çapında dağıtılması bekleniyor.