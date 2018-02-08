ABD’li Parti Başkanı, Çakıcı’nın Rekorunu Geçemedi

ABD’de Demokrat Partili Nancy Pelosi, göçmen çocukları hakkında 8 saati aşkın bir konuşma yaparak Kongre’de en uzun konuşma rekorunu kırdı. Ancak bu rekor Mehmet Çakıcı’nın 2011 yılında meclis kürsüsünde yaptığı 13.5 saatlik konuşmasının yanına bile yaklaşamadı.

ABD Kongresinin alt kanadı olan Temsilciler Meclisinin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, Kongre’de sekiz saati aşkın konuşma yaparak bir rekora imza attı.

Pelosi’nin ABD’ye yasa dışı yollarla gelmiş göçmen çocuklarının korunmasını düzenleyen “Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem” (DACA) programını savunan konuşması 8 saat 7 dakika sürdü.

Pelosi, konuşmasında DACA programı sayesinde ABD’de iş bulan insanların başarı hikayelerini anlattı.

Ardından Pelosi’ye bir not verilerek, Kongre’de yapılan en uzun süre konuşma rekorunu kırdığı iletildi.

Bu not üzerine ise Pelosi, “Kongre tarihçileri, 1909 yılından bu yana Kongre’de en uzun konuşmayı benim yaptığımı söylediler.” ifadesini kullandı.

ÇAKICI 13.5 SAAT KONUŞMUŞTU

2011 yılında Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, sendikaların tepki göstererek grev ve miting yapmasına neden olan yasa tasarılarının görüşülmesi için gerçekleştirilen olağanüstü toplantı sırasında, kürsüde 13 saat konuşan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, kırılması güç bir rekora imza atmıştı

Su ve portakal suyu içerek konuşan Çakıcı, KKTC Meclisinde uzun ve kesintisiz konuşmalarıyla ünlü eski milletvekillerinden Alpay Durduran’ın rekorunu kırmıştı.

KKTC Meclisindeki en uzun konuşma rekoru, 1979 yılında, 5 yıllık kalkınma planıyla ilgili 10.5 saatlik kesintisiz konuşmasıyla dönemin Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Genel Başkanı Alpay Durduran’a ait.