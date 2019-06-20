ABD’li asker Irak’ta sivilleri öldürmekten yargılanıyor. Amerikan askerlerinin Irak’ta savaş suçu işlediği tartışmalarını alevlendirecek bir gelişme yaşandı.

ABD donanmasına bağlı bir deniz komandosu, Irak’ta silahsız sivillere ateş etmek ve DAEŞ’li bir esiri öldürmekten yargılanıyor.

ABD donanmasına bağlı bir deniz komandosunun Irak’ta silahsız sivillere ateş etme olayının Musul’da 2017 yılında yaşandığı iddia edildi.

ABD’li asker Edward Galagher, yaralı ele geçirilen 15 yaşındaki bir DAEŞ’liyi bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyor.

Galagher aleyhinde tanıklık yapan silah arkadaşları, ABD’li askerin daha önce de Irak’ta silahsız siviller üzerine ateş açtığını söyledi.

“Tasarlayarak cinayetin” de aralarında bulunduğu suçlardan yargılanan ABD’li asker Edward Galagher suçlu bulunması halinde müebbet hapse çarptırılacak.