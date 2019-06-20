AsyaDünya

ABD’li asker Irak’ta sivilleri öldürmekten yargılanıyor

20 Haziran 2019

ABD’li asker Irak’ta sivilleri öldürmekten yargılanıyor. Amerikan askerlerinin Irak’ta savaş suçu işlediği tartışmalarını alevlendirecek bir gelişme yaşandı.

ABD donanmasına bağlı bir deniz komandosu, Irak’ta silahsız sivillere ateş etmek ve DAEŞ’li bir esiri öldürmekten yargılanıyor.

ABD donanmasına bağlı bir deniz komandosunun Irak’ta silahsız sivillere ateş etme olayının Musul’da 2017 yılında yaşandığı iddia edildi.

ABD’li asker Edward Galagher, yaralı ele geçirilen 15 yaşındaki bir DAEŞ’liyi bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyor.

Galagher aleyhinde tanıklık yapan silah arkadaşları, ABD’li askerin daha önce de Irak’ta silahsız siviller üzerine ateş açtığını söyledi.

“Tasarlayarak cinayetin” de aralarında bulunduğu suçlardan yargılanan ABD’li asker Edward Galagher suçlu bulunması halinde müebbet hapse çarptırılacak.

Etiketler


İlgili Makaleler

Himalayalar

Himalayalar’daki buzul kayıpları ikiye katlandı

20 Haziran 2019

İran ABD’nin insansız hava aracını düşürdü

20 Haziran 2019

ABD’de ‘seks tarikatı’ davası: Nxivm’in lideri Keith Raniere suçlu bulundu

20 Haziran 2019

Van Gogh’un silahı 130 bin Euro’ya satıldı

20 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı