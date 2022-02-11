AB’den Ukrayna’ya 1,2 milyar euroluk destek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve Ukrayna’ya yeni finansal destek sağlanmasını içeren teklifin üye ülke temsilcilerince uygun bulunduğunu açıkladı.

Mevcut jeopolitik gerilimlerin Ukrayna’nın ekonomik ve finansal istikrarını olumsuz etkilediğine dikkat çekilen açıklamada, güvenlik tehditlerinin ülkeden önemli miktarda sermaye çıkışına neden olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, Ukrayna’ya sağlanacak 1,2 milyar euro mali desteğin ülkenin yaşadığı ekonomik krizi aşmasına yardımcı olacağına işaret edildi.

“AB Ukrayna’nın yanında”

AB’nin 2014-2021 yılları arasında Ukrayna’ya 5 milyar euroluk kredi imkanı sağladığı anımsatılan açıklamada, AB’nin Ukrayna’nın yanında olduğu vurgulandı.

Söz konusu mali desteğin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanması gerekiyor.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.