Dünya

AB’den Putin ve Lavrov’a yaptırım

25 Şubat 2022
Avrupa Birliği





Bir Avrupa Birliği yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Avrupa’daki varlıklarını dondurma kararı alındığını açıkladı.

AB sabah saatlerinde açıkladığı yeni yaptırım paketiyle Rusya’nın borçlanma maliyetlerini artıracağını, enflasyonunu yükselteceğini ve sanayisinin temelini yıpratacağını duyurmuştu.








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25 Şubat 2022


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