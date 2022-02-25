AB’den Putin ve Lavrov’a yaptırım

Bir Avrupa Birli\u011fi yetkilisi, Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin ve Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Sergey Lavrov'un Avrupa'daki varl\u0131klar\u0131n\u0131 dondurma karar\u0131 al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nAB sabah saatlerinde a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 yeni yapt\u0131r\u0131m paketiyle Rusya'n\u0131n bor\u00e7lanma maliyetlerini art\u0131raca\u011f\u0131n\u0131, enflasyonunu y\u00fckseltece\u011fini ve sanayisinin temelini y\u0131prataca\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n