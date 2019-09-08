AB’den Canan Kaftancıoğlu tepkisi

Bad news from #Turkey: I cannot understand how a politician’s statements, even if found to be insulting, could ever warrant a 10-year prison sentence.

For Canan #Kaftancıoğlu or anyone else. In #Istanbul or anywhere else. #ruleoflaw — Johannes Hahn (@JHahnEU) September 7, 2019

Hahn, sosyal medya hesabından “Türkiye’den kötü haber” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Bir politikacının ifadelerinin hakaret içerdiği düşünülse bile, nasıl 10 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini anlayamıyorum. Canan Kaftancıoğlu ya da bir başkası. İstanbul ya da herhangi bir yer” ifadelerini kullandı.Johannes Hahn açıklamasını “hukukun üstünlüğü” etiketiyle paylaştı ve paylaşımı profiline sabitledi.