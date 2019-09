Trump Taliban ile müzakereleri sonlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump radikal İslamcı Taliban güçleriyle yürütülen barış müzakerelerini sona erdirdiğini açıkladı.

Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hem Taliban liderleri hem de Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile pazar günü Camp David’de gizli olarak görüşme hazırlığı olduğunu söyledi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban’ın Perşembe günü bir ABD askerinin de öldüğü intihar saldırısı düzenlediğini hatırlatan Trump, “Derhal toplantıyı iptal ettim ve barış müzakerelerini sona erdirdim” dedi.

“Ne tür insanlar kendi pazarlık pozisyonunu artırmak için bu kadar çok insan öldürür?” diye soran Trump, “Artıramadılar, daha da kötü hale getirdiler! Bu son derece önemli barış görüşmeleri sırasında bir ateşkese razı olamıyorlarsa ve hatta 12 masum insanı öldürüyorlarsa, o zaman muhtemelen anlamlı bir anlaşma müzakere edecek güçleri de yoktur. Daha kaç yıl savaşmak istiyorlar?” ifadelerini kullandı.

Camp David, ABD başkanları tarafından geleneksel olarak tatil ve dinlenme amaçlı kullanılıyor.

Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019