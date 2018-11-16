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AB’de enflasyon yükseldi

Avrupa Birliği'nde yıllık enflasyon, bu yılın ekim ayında yüzde 2,2'ye yükseldi.

AB

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi’nin ekim ayı yıllık enflasyon verilerini yayınladı. Buna göre, AB’de ve Avro Bölgesi’nde eylül ayında yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,2’ye çıktı.

AB üyesi ülkeler arasında ekim ayında en yüksek enflasyon yüzde 4,5’le Estonya’da, yüzde 4,2’yle Romanya’da ve yüzde 3,9’la Macaristan’da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon yüzde 0,7’yle Danimarka, yüzde 0,8’le Portekiz ve yüzde 1,1’le İrlanda’da ölçüldü.

Enflasyon oranı ekim ayında, AB’nin başat ekonomisi Almanya’da yüzde 2,4, Fransa’da yüzde 2,5, İngiltere’de yüzde 2,4 ve İtalya’da yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, Avro Bölgesi’nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

 




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