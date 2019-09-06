ABD’den Türkiye’ye ‘100 milyar dolarlık’ ziyaret

İstanbul’a bugün Atina üzerinden gelen Bakan Ross, akşam saatlerinde ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda, onuruna verilecek resepsiyona katılacak. Yarın sabah ise Bakan Ross ve beraberindeki heyet, Türk ve ABD’li iş dünyasıyla görüşmelere başlayacak.

Ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Ross onuruna İstanbul’da bir yemek vermesi ve iki ülke iş dünyasının bu yemekte yer alması bekleniyor. Yemeğin akabinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yönetim Kurulu’na katılacak olan Ross, burada hem Türk hem de ABD tarafının hazırladığı yol haritası konusunda incelemelerde bulunacak ve iş dünyasıyla ikili görüşmelere devam edecek.

İstanbul temasları sonrasında pazar günü İstanbul’daki tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek olan Ross, pazartesi günü de Ankara’ya giderek bir dizi görüşmelerde bulunacak. Ankara ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşmesi beklenen, Bakan Ross’un ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye’de kabul edilmesi öngörülüyor.

ZİYARET, EKONOMİK İLİŞKİLERİN TEKRAR İVMELENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Bakan Ross’un ziyareti, geçen yıl ağustostan sonra iki ülke arasında gerilen ekonomik ilişkilerin tekrar ivmelenmesi açısından kritik önem taşıyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının görüşmelerin ana maddesi olması öngörülürken, ABD tarafının özellikle tarımsal ürünlerin ithalatı, farmakoloji alanındaki uygulamalar, lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, veri korumaya ilişkin düzenlemeler ve 5G alanında atılması gereken adımlar nedeniyle Amerikan şirketlerinin yaşadıkları zorluklar gibi konuları gündeme getirmesi bekleniyor.

ABD için Türkiye’de öne çıkan sektörlerin havacılık, enerji, sağlık ve tıbbi cihazlar, kimya ve finans olduğu belirtiliyor. Ayrıca Bakan Ross’un, Tercihli Ticaret Anlaşması da dahil olmak üzere bütün somut öneriler üzerinde duracağı düşünülüyor.

‘TÜRKİYE BİRÇOK SEKTÖRDE AMERİKA’YA İHRACATINI ARTIRABİLİR’

TAİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “ABD tarafı bu ziyarete çok önem veriyor. Özellikle Çin’e uygulanacak gümrük vergilerinden oluşacak ithalat potansiyelini Türkiye’den yapılacak ihracatın karşılaması son derece olası.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin hem nitelikli üretimiyle hem de düşük maliyet yapısıyla birçok sektörde Amerika’ya ihracatını artırabileceğini belirten Yalçındağ, “Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve iki ülke arasındaki algının güçlendirilmesi hem ticareti hem de uzun vadeli yatırımları destekleyecek. Bu konuda her iki ülkenin iş dünyasının ve devlet görevlilerinin hızla aksiyon alması gerekiyor. Amerikan tarafının dikkat çektiği bir diğer konu da iki ülke arasındaki lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve gümrük prosedürlerinin kolaylaştırılması. Bunun özellikle Amerika’nın Türkiye’ye daha yüksek miktarda ihraç etmeyi planladığı LNG ticareti için önemli olduğu düşünülüyor” dedi.

‘ZİYARETİN TÜRK-ABD TİCARET HACMİNİ YENİ BİR BOYUTA ULAŞTIRMASI BEKLENİYOR’

Yalçındağ, Türkiye’deki ABD’li şirketlerin de ziyaretten dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: