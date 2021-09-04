ABD’deki kasırgalarda yüzlerce insan hayatını kaybetti

Haziran ayı ile başlayan fırtınalar dönemi ABD’de hayatı adeta kabusa dönüştürüyor. Yüzlerce kilometre hıza ulaşan rüzgar ve aşırı yağış, can kayıplarına ve milyarlarca dolar zarara sebep oluyor.

Hızına göre 1 ila 5 arasında derecelendirilen kasırgalar özellikle üçüncü dereceden sonra büyük tehlike oluşturuyor.

Tarihin en şiddetli kasırgası

Ida, saatte 240 kilometreye ulaşan hızıyla dördüncü derece bir kasırgaydı ve ülke tarihinin en şiddetli beşinci kasırgası olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar okyanus sıcaklığındaki artışın ileride daha da büyük fırtınalara neden olacağını vurguluyor.

Son yirmi yılda büyük kasırgalar, yüzlerce can kaybı

ABD’nin son 20 yılı binlerce insanın hayatını kaybettiği büyük kasırgalara sahne oldu.

2005 yılında Katrina kasırgası Lousiana’yı yıkıp geçti. Yaklaşık bin 800 kişinin hayatını kaybettiği kasırgada 160 milyar dolarlık zarar ortaya çıktı.

2017’deki Harvey Kasırgasında, yüzün üzerinde insan hayatını kaybetti, felaketin ülkeye maliyeti yaklaşık 125 milyar dolar oldu.

Irma kasırgası, 2017’de Florida eyaletini ve kıtadaki bir çok ülkeyi vurdu yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetti.

2020’deki hasarın maliyeti: 76 milyon dolar

20 kişinin hayatını kaybettiği Laura kasırgası da geçen yılın en şiddetli kasırgasıydı.

ABD’de 2020 yılında fırtınaların neden olduğu hasarın onarım maliyetinin 76 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.