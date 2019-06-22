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ABD’de uçak düştü: 9 kişi yaşamını yitirdi

22 Haziran 2019

ABD’nin Hawaii eyaletinde Oahu Adası’nda meydana gelen uçak kazasında dokuz kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hawaii Ulaştırma Dairesi Sözcüsü Tim Sakahara, Beechcraft King Air model iki pervaneli uçağın Kuzey Sahili bölgesindeki Dillingham Havaalanı yakınında düştü. Uçakta bulunan 9 kişinin kurtarılamadığı aktarıldı.Kaza sonrası havaalanının yanındaki karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Uçağın paraşüt atlayışı için havalandığı, içinde 7 paraşütçü ile 2 pilotun bulunduğu kaydedildi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

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