ABD’de uçak düştü: 9 kişi yaşamını yitirdi

Hawaii Ulaştırma Dairesi Sözcüsü Tim Sakahara, Beechcraft King Air model iki pervaneli uçağın Kuzey Sahili bölgesindeki Dillingham Havaalanı yakınında düştü. Uçakta bulunan 9 kişinin kurtarılamadığı aktarıldı.Kaza sonrası havaalanının yanındaki karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Uçağın paraşüt atlayışı için havalandığı, içinde 7 paraşütçü ile 2 pilotun bulunduğu kaydedildi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.