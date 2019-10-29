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ABD’de ‘Terfi için eşcinselliğinin tonunu azaltmalısın’ denilen polis memuruna 19 milyon dolar tazminat ödenecek

29 Ekim 2019

ABD’nin Missouri eyaletinde, terfi alabilmesi için “eşcinselliğinin tonunu hafifletmesi” gerektiği söylenen polis memuru Keith Wildhaber’in 2 yıl önce açtığı dava sonuçlandı. Wildhaber’e 19 milyon dolar tazminat ödenecek.

St Louis’de görev yapan Keith Wildhaber, 23 kez terfi almayı denediğini ancak performans değerlendirmelerinin kusursuz olmasına karşın terfi alamadığını söylemişti.

Polis memurunun iddiasına göre, o dönem St Louis Polis Komiserleri Kurulu’nun bir üyesi olan John Saracino, Keith Wildhaber’e, “Terfi için eşcinselliğinin tonunu azaltmalısın” dedi.

Wildhaber de olayı yargıya taşıdı.

Mahkeme jürisi, Çavuş Wildhaber’e ayrımcılık yapıldığına, ayrıca şikayetinden sonra da kendisine misillemede bulunulduğuna hükmetti.

Bir jüri üyesi, “Bir mesaj göndermek istedik. Ayrımcılık yaparsanız, büyük bir bedel ödersiniz. Savunulamayacak bir şeyi savunamazsınız” dedi.

Mahkemenin tazminat kararı sonrası terfilere karar veren St Louis Polis Komiserleri Kurulu’nda değişikliğe gidileceği açıklandı.

‘Karnıma yumruk yemiş gibi hissettim’

John Saracino, Keith Wildhaber’e “Terfi alabilmen için eşcinselliğinin tonunu hafifletmen gerek” demediğini söylemişti.

Mahkemenin haklı bulduğu Wildhaber ise kendisine böyle bir şey söylendiğinde ısrar etmiş ve “Karnına yumruk yemiş gibi hissettim” demişti.

 

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