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ABD’de silahlı saldırı: 8 ölü

16 Nisan 2021
ABD'de silahlı saldırı





ABD’de kargo ve nakliyat hizmetleri veren FedEx şirketinin tesisinde silahlı saldırı meydana geldi. Düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü.





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16 Nisan 2021


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