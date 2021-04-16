ABD’de silahlı saldırı: 8 ölü

ABD'de kargo ve nakliyat hizmetleri veren FedEx \u015firketinin tesisinde silahl\u0131 sald\u0131r\u0131 meydana geldi. D\u00fczenlenen sald\u0131r\u0131da 8 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc.\r\n\r\n\r\nABD'de Indiana eyaletindeki Indianapolis kentinde bir kargo \u015firketinin tesisinde silahl\u0131 sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi.\r\n\r\nIndianapolis Havaliman\u0131 yak\u0131n\u0131ndaki tesiste, silahl\u0131 sald\u0131rgan\u0131n etrafa ate\u015f a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 ve olayda 8 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc bildirildi.\r\n\r\nSald\u0131rgan\u0131n kendini \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc a\u00e7\u0131klan\u0131rken, yaralananlar\u0131n say\u0131s\u0131na ili\u015fkin bilgi verilmedi.\r\n\r\nG\u00f6rg\u00fc tan\u0131klar\u0131 yerel bas\u0131na yapt\u0131klar\u0131 a\u00e7\u0131klamalarda, tesiste \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 san\u0131lan sald\u0131rgan\u0131n elindeki hafif makineli t\u00fcfekle \u00e7evreye ate\u015f a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcklerini belirtti.\r\n\r\n