ABD’de şebeke suyuna hacker saldırısı

Oldsmar şehrinde, şebeke suyu arıtma sistemine erişim sağlayan bir bilgisayar korsanı, arıtmada kullanılan sodyum hidroksitin miktarını artırmaya çalıştı. Bir çalışan, durumu fark ederek müdahalede bulundu.

Asitliği düzenlemek için az miktarda kullanılan söz konusu maddenin, yüksek miktarlarda kullanımda ciddi problemlere yol açabildiği bildirildi.

Saldırıyı yapan kişi bilinmiyor

Oldsmar Belediye Başkanı Eric Seidel, konuya ilişkin açıklamasında, “Dışarıda kötü bir oyuncu var.” ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırıyı yapan kişinin yeri henüz bilinmiyor.