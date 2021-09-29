ABD’de sahte ilaç alarmı

ABD’li yetkililer halkı internet sitelerinden reçeteli hapları satın almamaları konusunda uyardı.

Uyuşturucu Uygulama İdaresi (DEA), yöneticisi Anne Milgram “Tehlikeli ve aşırı derecede bağımlılık yapan kimyasalları içeren sahte haplar her zamankinden daha ölümcül ve daha erişilebilir” dedi.

DEA laboratuvar analizleri, fentanil içeren her beş sahte haptan ikisinin potansiyel olarak ölümcül bir doz içerdiğini ortaya koyuyor.

ABD’de aşırı dozda uyuşturucu ölümlerinin geçen yıl 93 bin’e, şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıkmasının ardından 2015’ten bu yana ilk kez kamuoyu bu konuda uyarıldı.

DEA, sahte haplarda en yaygın olarak bulunan sentetik opioid olan Fentanilin en üst sırada yer aldığını bildirdi.

Bu yıl şimdiye kadar 9,5 milyondan fazla sahte hap ele geçirildi.

Bu rakam son iki yılın toplamından daha fazla.

Sahte hapların büyük çoğunluğu Meksika’da üretiliyor.