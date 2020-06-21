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ABD’de protestoların merkezinde silahlı saldırı

21 Haziran 2020
silahlı saldırı


ABD’nin Minneapolis kentinde restoran ve barların yer aldığı Uptown bölgesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı.

ABD’de ırkçılık karşıtı protestoların merkezi olan Minneapolis kentinden silah sesleri yükseldi. Polis 1 kişinin öldüğünü 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD’nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis kentinde restoran ve barların yer aldığı Uptown bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Minneapolis Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybeden kişinin erkek olduğu belirtilirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.


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