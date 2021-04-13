Dünya

ABD’de okula silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

13 Nisan 2021
ABD'de okula silahlı saldırı





ABD’de Tennessee eyaletine bağlı Knoxville kentinde bir okula düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 polis memuru da yaralandı.





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13 Nisan 2021


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