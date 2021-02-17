ABD’de kar yolları kapattı: 90 yaşındaki kadın aşı için 10 kilometre yürüdü

ABD'de 90 ya\u015f\u0131ndaki bir kad\u0131n Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131 olabilmek i\u00e7in 10 kilometre y\u00fcr\u00fcd\u00fc.\u00a0A\u015f\u0131s\u0131n\u0131 yapt\u0131ran Goldman yerde 30 santimetre kar oldu\u011funu belirterek yolculu\u011fu hakk\u0131nda, "Hi\u00e7 kolay olmad\u0131" yorumunda bulundu.\r\n\r\n\r\nABD'nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde ya\u015fayan 90 ya\u015f\u0131ndaki Fran Goldman, yeni tip corona vir\u00fcs\u00a0(Covid-19) a\u015f\u0131s\u0131 randevusunu ka\u00e7\u0131rmamak i\u00e7in, yollar\u0131 kapatan kara ra\u011fmen yakla\u015f\u0131k 10 kilometre y\u00fcr\u00fcyerek a\u015f\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nAmerikan Fox\u00a0kanal\u0131\u00a0ile anla\u015fmal\u0131 yerel TV'ye konu\u015fan Goldman, a\u015f\u0131 randevusu almak i\u00e7in haftalarca u\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131.\r\n\r\nAld\u0131\u011f\u0131 Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131 randevusuna 30 santimetreden fazla ya\u011fan kar nedeniyle\u00a0hastaneye ara\u00e7la\u00a0gitmesinin m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildi\u011fi i\u00e7in y\u00fcr\u00fcyerek gitme karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\nGoldman a\u015f\u0131 randevusu almak i\u00e7in g\u00fcnlerce u\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 bu nedenle buldu\u011fu randevuyu ka\u00e7\u0131rmak istemedi\u011fini s\u00f6yledi.\r\nB\u0130R G\u00dcN \u00d6NCEDEN DENEME Y\u00dcR\u00dcY\u00dc\u015e\u00dc YAPTI\r\n\u0130lerlemi\u015f ya\u015f\u0131na ra\u011fmen her g\u00fcn y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Fran Goldman, "i\u015fini garantiye almak i\u00e7in"\u00a0a\u015f\u0131 randevusundan bir g\u00fcn \u00f6nce deneme y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\nGoldman, gidi\u015f-geli\u015f 10 kilometreye yak\u0131n olan hastane yolunun 3'te 2'sini y\u00fcr\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve sonraki g\u00fcn tamam\u0131n\u0131 y\u00fcr\u00fcyebilece\u011fine kanaat getirdi\u011fini kaydetti.\r\n\r\nDaha sonra y\u00fcr\u00fcyerek hastaneye gitti\u011fini belirten Goldman, "A\u015f\u0131 oldum ve sonra hi\u00e7bir tepki olmad\u0131\u011f\u0131ndan emin olmak i\u00e7in oturup 15 dakika beklemem gerekti\u011fi s\u00f6ylendi. Hava izin verdi\u011fi s\u00fcrece ikinci a\u015f\u0131 randevusuna gitmeyi umuyorum. Ba\u015fka se\u00e7enek olmazsa tekrar y\u00fcr\u00fcyerek gidip a\u015f\u0131m\u0131 yine olaca\u011f\u0131m"\u00a0dedi.\r\n\r\n