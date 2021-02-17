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ABD’de kar yolları kapattı: 90 yaşındaki kadın aşı için 10 kilometre yürüdü

17 Şubat 2021
ABD'de kar





ABD’de 90 yaşındaki bir kadın Covid-19 aşısı olabilmek için 10 kilometre yürüdü. Aşısını yaptıran Goldman yerde 30 santimetre kar olduğunu belirterek yolculuğu hakkında, “Hiç kolay olmadı” yorumunda bulundu.





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17 Şubat 2021


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