Dünya
ABD’de işler çığırından çıktı: Kan aktı!
ABD’nin başkenti Washington’da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak kongre binasına girmeyi başardı. Trump destekçilerinin Kongre’yi basması sonrası ortalık iyice karıştı ve binada görevli iki kişi birbirine silah çekti. FOX News’in haberine göre; Kongre’deki olayda bir kişi yaralandı.
ABD’de seçilmiş Başkan Joe Biden’ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası Başkan Donald Trump yanlılarınca basıldı. Trump destekçilerinden bazıları Kongre binasına girmeyi başarırken, dış basından tedirgin eden görüntüler gelmeye devam ediyor.
KONGREDE SİLAHLAR ÇEKİLDİ
Trump destekçilerinin kongre binasını basmasının ardından ortalık iyice karıştı. FOX News’te yer alan habere göre, binada görevli iki kişi birbirine silah çekti. Kongre’deki olayda bir kişinin yaralandığı belirtildi. Binadan kanaması olan bir kadın çıkarıldı. Kadına kalp masajı uygulanıyor.
WASHINGTON’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Washington Belediye Başkanı kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Washington’da çarşamba 23:00’ten perşembe sabah 06:00’ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.