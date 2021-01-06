ABD’de işler çığırından çıktı: Kan aktı!

ABD’de seçilmiş Başkan Joe Biden’ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası Başkan Donald Trump yanlılarınca basıldı. Trump destekçilerinden bazıları Kongre binasına girmeyi başarırken, dış basından tedirgin eden görüntüler gelmeye devam ediyor.

KONGREDE SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Trump destekçilerinin kongre binasını basmasının ardından ortalık iyice karıştı. FOX News’te yer alan habere göre, binada görevli iki kişi birbirine silah çekti. Kongre’deki olayda bir kişinin yaralandığı belirtildi. Binadan kanaması olan bir kadın çıkarıldı. Kadına kalp masajı uygulanıyor.

WASHINGTON’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Washington Belediye Başkanı kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Washington’da çarşamba 23:00’ten perşembe sabah 06:00’ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.