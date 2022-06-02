ABD’de hastanede silahlı saldırı

ABD'nin Oklahama eyaleti Tulsa kentindeki bir hastanede d\u00fczenlenen sald\u0131r\u0131da 4 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Sald\u0131rgan \u00f6l\u00fc olarak ele ge\u00e7irildi.\r\n\r\n\r\n\r\nABD\u2019nin Oklahoma eyaletinin Tulsa \u015fehrinde bir hastanede meydana gelen silahl\u0131 sald\u0131r\u0131da sald\u0131rgan dahil en az\u00a05 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc belirtildi.\r\n\r\nTulsa Polis Departman\u0131n\u0131n sosyal medya hesab\u0131ndan yap\u0131lan payla\u015f\u0131ma g\u00f6re, St. Francis Hastane kamp\u00fcs\u00fcne elinde t\u00fcfekle giren ki\u015fi ate\u015f a\u00e7t\u0131.\r\n\r\nPolis, sald\u0131rganla birlikte olayda en az\u00a05 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini ve \u00e7ok say\u0131da yaral\u0131 bulundu\u011funu bildirdi.\r\n\r\nHastane kamp\u00fcs\u00fcnde incelemelerin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc bildirildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n