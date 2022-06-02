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ABD’de hastanede silahlı saldırı

2 Haziran 2022
ABD'de hastanede silahlı saldırı







ABD’nin Oklahama eyaleti Tulsa kentindeki bir hastanede düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan ölü olarak ele geçirildi.



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2 Haziran 2022






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