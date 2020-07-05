ABD’de gece kulübünde silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

ABD'nin G\u00fcney Carolina eyaletinin Greenville kentinde gece kul\u00fcb\u00fcnde d\u00fczenlenen silahl\u0131 sald\u0131r\u0131 sonucu 2 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi, 8 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n\r\nGreenville emniyet biriminden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, gece kul\u00fcb\u00fc Lavish Lounge'da sabaha kar\u015f\u0131 d\u00fczenlenen silahl\u0131 sald\u0131r\u0131da 2 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi, 8 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\nYaral\u0131lar\u0131n hastanede tedavi alt\u0131nda oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\nOlayla ilgili hen\u00fcz g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan olmad\u0131.