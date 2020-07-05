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ABD’de gece kulübünde silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

5 Temmuz 2020
silahlı saldırı

ABD’nin Güney Carolina eyaletinin Greenville kentinde gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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