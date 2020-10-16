ABD’de Covid-19 vakaları bir kez daha zirveye tırmanıyor

New York Times gazetesinin derlediği rapora göre, sonbahar aylarında koronavirüs vakaları ülkede 3’üncü kez zirveye tırmanırken, 17 eyalette son bir haftada, virüs ülkeye ulaştığından bu yana en fazla yeni vaka bildirimi yapıldığı açıklandı.

Araştırma sonuçlarına göre, son 2 haftada COVID-19 vakaları ABD’nin 41 eyaletinde yükselişe devam ederken, kalan 9 eyaletteki vaka sayıları genel olarak sabit seyretti. Ülkenin hiç bir eyaletinde ise vaka sayılarında kalıcı bir düşüş görülmedi.

Bazı eyaletlerde ”hastane kapasiteleri yeterli olmayabilir” endişesi

Mart ayından bu yana Amerika’da görülen COVID-19 pozitif vaka sayısı 8 milyonu geçerken, uzmanların özellikle söz konusu 17 eyalette gidişat hakkında uyarıda bulunduğu aktarıldı.

ABD’nin orta-batı bölümünde bulunan 17 eyalette görülen bu artışın ”benzersiz” olduğu, yoğun bakım ünitelerinin çok sınırlı olmasının ise duyulan endişeyi artırdığı söylendi.