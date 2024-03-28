ABD’de bıçaklı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin İllinois eyaletinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.
ABD’nin İllinois eyaletinde saldırgan önce aracıyla kalabalığın arasına daldı, ardından bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerine gelen polis saldırganı gözaltına aldı.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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