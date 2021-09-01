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ABD’de benzin krizi, stoklar tükendi

1 Eylül 2021
ABD'de etkili olan Ida Kasırgası'nın ardından, elektrik kesintilerinin devam ettiği Louisiana eyaletinde şimdi de benzin sıkıntısı baş gösterdi.





ABD’de etkili olan Ida Kasırgası’nın ardından, elektrik kesintilerinin devam ettiği Louisiana eyaletinde şimdi de benzin sıkıntısı baş gösterdi.





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1 Eylül 2021


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