ABD’nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde bir banka memuru, ateş ederek 5 iş arkadaşını öldürdü. Polis saldırının Instagram’dan da canlı yayımlandığını açıkladı. Instagram’ın sahibi Meta, “Trajik olayın canlı yayınının platformdan hızla kaldırıldığını” duyurdu.
Saldırıda 9 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında bulunan 26 yaşındaki polis memuru Nickolas Wilt’in, henüz iki hafta önce göreve başladığı bildirildi.
Başından vurulan polisin beyin ameliyatı olduğu açıklandı.
Emniyet güçleri olay mahalline üç dakika içerisinde varırken, saldırgan da çıkan çatışmada öldürüldü.
Saldırının nedeni bilinmiyor.
Saldırı, Louisville’in merkezinde bulunan Old National Bank’te yerel saatle 08.30 sularında düzenlendi.
Görgü tanıklarından Caleb Goodlett yerel basına yaptığı açıklamada, bankada çalışan eşinin saldırı başladığında kendini kasaya kilitlediğini söyledi.
Kentucky Valisi Andy Beshear, saldırıda hayatını kaybeden, bankanın kıdemli başkan yardımcısı Tommy Elliot’ın, yakın bir arkadaşı olduğunu söyledi:
Beshear, “Elliot, hukuk kariyerimi sürdürmemde ve vali olmamda bana çok yardım etti. İyi bir baba olmam için tavsiyelerde bulundu” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Pazartesi günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kongre’den, silah kontrolüne yönelik düzenlemeleri onaylamasını istedi.
Biden, “Çok fazla Amerikalı, eylemsizliğin bedelini hayatlarıyla ödüyor” dedi.
Louisville, Kentucky eyaletinin en büyük şehri.
Kentucky ise ABD’de, 21 yaşın üzerindeki yetişkinlerin çoğunun ruhsatsız ateşli silah satın almasına ve taşımasına izin veren 26 eyaletten biri.