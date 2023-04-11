Saldırının nedeni bilinmiyor.

Saldırı, Louisville’in merkezinde bulunan Old National Bank’te yerel saatle 08.30 sularında düzenlendi.

Görgü tanıklarından Caleb Goodlett yerel basına yaptığı açıklamada, bankada çalışan eşinin saldırı başladığında kendini kasaya kilitlediğini söyledi.

Kentucky Valisi Andy Beshear, saldırıda hayatını kaybeden, bankanın kıdemli başkan yardımcısı Tommy Elliot’ın, yakın bir arkadaşı olduğunu söyledi:

Beshear, “Elliot, hukuk kariyerimi sürdürmemde ve vali olmamda bana çok yardım etti. İyi bir baba olmam için tavsiyelerde bulundu” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Pazartesi günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kongre’den, silah kontrolüne yönelik düzenlemeleri onaylamasını istedi.

Biden, “Çok fazla Amerikalı, eylemsizliğin bedelini hayatlarıyla ödüyor” dedi.

Louisville, Kentucky eyaletinin en büyük şehri.

Kentucky ise ABD’de, 21 yaşın üzerindeki yetişkinlerin çoğunun ruhsatsız ateşli silah satın almasına ve taşımasına izin veren 26 eyaletten biri.