Görgü tanıklarından Caleb Goodlett yerel basına yaptığı açıklamada, bankada çalışan eşinin saldırı başladığında kendini kasaya kilitlediğini söyledi.

Kentucky Valisi Andy Beshear, saldırıda hayatını kaybeden, bankanın kıdemli başkan yardımcısı Tommy Elliot’ın, yakın bir arkadaşı olduğunu söyledi:

Beshear, “Elliot, hukuk kariyerimi sürdürmemde ve vali olmamda bana çok yardım etti. İyi bir baba olmam için tavsiyelerde bulundu” dedi.