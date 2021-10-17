ABD’de aşılar çöpe gidiyor

Koronavirüs salgını dünya genelindeki kaynaklara erişim adaletsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Milyonlarca insan aşı bekliyor. ABD’de ise aşılar çöpe gidiyor. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC’ye göre, ülkede mart ve eylül ayları arasında 15 milyon doz koronavirüs aşısı çöpe atıldı.

Başka bir araştırmada da aralık ve temmuz ayları arasında 1 milyon doz aşının kullanım dışı kaldığı tespit edildi.

Aşıların çöpe gitmesinin başlıca nedenlerinden biri randevulara gidilmemesi…

Milyonlarca insan aşı bekliyor

Eyaletlere dağıtılan aşılar, bürokratik engeller ve güvenlik endişeleri nedeniyle başka ülkelere de bağışlanamıyor.

ABD’de aşılar çöpe atılırken dünyada milyonlarca insan hala ilk doz aşısını olmayı bekliyor.

Eylül ayı itibarıyla düşük gelirli ülkelerin nüfusunun yalnızca yüzde üçü ilk doz aşıyı yaptırabildi.