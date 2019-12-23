ABD’de 69 araç birbirine girdi

ABD’nin Virginia eyaletinin Williamsburg kentinde 69 aracın karıştığı zincirleme trafik çarpışmasında 2’si ağır 51 kişi yaralandı.

ABD’nin Virginia eyaletinin Wiliamsburg kentinde polisin ilk yaptığı araştırmaya göre yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 69 aracın karıştığı bir zincirleme çarpışma meydana geldi.

Virginia Eyalet Polisi, çarpışmanın sabah saat 07.50’de Williamsburg kenti yakınlarında I-64 eyaletler arası otoyolda meydana geldiğini ve çarpışmanın olası diğer nedenlerinin de araştırıldığını duyurdu.

Yetkililer, çarpışmada yaralanan 51 kişinin bölgedeki hastanelere nakledildiğini açıkladı.