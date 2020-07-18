ABD’de 17 yıl aradan sonra üçüncü federal mahkum da idam edildi

ABD Yüksek Mahkemesi’nin, 17 yıl aradan sonra ölüm cezasına çarptırılan 4 federal mahkumun idam edilmesinin önünü açması sonrasında üçüncü idam da gerçekleşti.

ABD Hapishaneler Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Dustin Lee Honken adlı mahkumun dün Indiana eyaletindeki Terre Haute Federal cezaevinde yerel saat ile 16.36’da idam edildiği bildirildi.

Honken 1993’te yürüttüğü uyuşturucu operasyonunu gizlemek için 5 kişiyi öldürmekten tutuklanmış 2005’te de ölüm cezasına çarptırılmıştı.

ABD’de 17 yıl sonra ilk federal infazlar

ABD’de geçen yıl çıkarılan bir kararla 2003’ten bu yana ilk kez idam cezasının uygulanmasının önü açılmıştı.

Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Chutkan, 13 Temmuz’da aldığı kararla, Adalet Bakanlığına “4 federal mahkumun idamını ertelemesi” talimatı vermişti.

Chutkan, “Mahkememizin elindeki bilimsel veriler, zehirli iğne ile infazın, sanık üzerinde aşırı acı ve gereksiz ızdıraba yol açacağını gösteriyor” ifadesini kullanarak, mahkumların infazında başvurulacak bu yöntemin, ABD anayasasının “zalimce ve alışılmadık cezalandırmanın” yasaklanmasını öngören 8. ek maddesiyle çeliştiğini vurgulamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı ise Chutkan’ın kararını temyize götürmek için başvurmuştu.

Yüksek Mahkemenin 14 Temmuz’daki imzalanmamış görüşünde, “idamların planlandığı gibi yapılabileceği” belirtilmişti. Mahkemenin 5 yargıcı bu yönde oy kullanırken, muhalefet eden yargıçların sayısı 4’te kalmıştı.

Bunun üzerine, Arkansas’ta 1996’da aralarında 8 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 3 kişilik bir aileyi katleden 47 yaşındaki Daniel Lewis Lee, 14 Temmuz’da Indiana eyaletinin Terre Haute kentindeki bir federal cezaevinde zehirli iğneyle idam edilmişti.

Lee ve Burkey’in ardından diğer iki federal mahkumun da 28 Ağustos’a kadar infaz edilmesi planlanıyor.