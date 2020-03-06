ABD’de 10 yaşındaki çocuk polisle iki saat boyunca çatıştı

Polis çocuğun evinden bir çekiç ve bir bıçak aldığını aktardı. Çocuk arka bahçede bir pompalı tüfeğin bulunduğu kulübeye girmeden önce polisle konuştu. Ardından polise ateş etmeye başladı.

San Diego Union Tribune, ilk silah atışlarının çocukla San Diego polisi arasında neredeyse iki saat süren bir çatışma başlattığını bildirdi. Nihayetinde olay yerine SWAT timi (Özel Silahlar ve Taktikler Birimi) ve zırhlı bir araç geldi.

Çatışma sırasında yakındaki bir ilköğretim okulu kapatıldı ve bir ev boşaltıldı.

Çocuk yerel saatle sabah 11.30 civarında polise teslim oldu. Polisler, çocuğun koruyucu gözaltına alınacağını ve zihinsel sağlık değerlendirmesi yapılacağını söyledi.

Teğmen Shawn Takeuchi, polisin duruma herhangi bir çatışmaya nasıl karşılık verilirse öyle yaklaştığını fakat bir çocukla uğraştıklarını göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Atışlara karşılık veren memurların barışçıl bir çözüme ulaşmak için “temkinli davrandığını” söyledi.

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Independent Türkçe için çeviren: Noyan Öztürk