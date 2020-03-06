Koronavirüse karşı yeni önlem: Burun maskesi

Bir tıp uzmanı, “Doktorlar ve hemşireler, hastanede saatlerce mesai yapıyor ve yemek veya içmek için maskemizi çıkarmak zorunda kalıyoruz” diyor…

Tıp uzmanlarından oluşan bir ekibin, sağlık çalışanlarının yemek yerken kullanması için sadece burnu kapatan yeni bir yüz maskesi türü geliştirdiği aktarıldı.

China News Service’in haberine göre yeni maskenin prototipini, Şanhay’daki Zhongshan Hastanesi’nin göğüs hastalıkları bölümünden Dr. Jiang Jinjun geliştirdi.

Dr. Jiang, koronavirüslü hastalarla çalışan ve yemek yerken standart yüz maskelerini çıkarmak zorunda kalan sağlık çalışanları için endişe duyuyordu.

Jiang’ın, “Doktorlar ve hemşireler, hastanede saatlerce mesai yapıyor ve yemek veya içmek için maskemizi çıkarmak zorunda kalıyoruz. Hastalığa yakalanmak için arada geçen süre çok kısa olsa da virüsün bulaşma olasılığı yüksek.”

Burun maskesini geliştirmek için çalıştıktan sonra 4 kişilik ekip, ekipmanı seri üretme umuduyla 10 Şubat’ta patent başvurusu yaptı.

A modified mask which covers only the nose has recently been used by medical workers at the frontlines of the novel #coronavirus battle. The mask is aimed at reducing the risk of contracting the virus while medical personnel have their meals. https://t.co/Hdy1vZIykE #COVID19 pic.twitter.com/ScH7F5Usk6 — China Daily (@ChinaDaily) March 5, 2020

Luolai Group ve Shanghai Longhon isimli iki firmanın maskeleri üretmeyi kabul ettiği bildirildi. Şubat sonuna kadar Vuhan’daki hastanelere 20 binden fazla maske dağıtıldı.

Ancak sosyal medya kullanıcılarının “anlamsız” olarak gördüğü maske, çözdüğü problemden çok daha fazla soru doğurmuş gibi görünüyor.

Kullanıcılardan biri, “İyi iş. Artık tek yapmanız gereken virüsün gözlere ve ağza kaçmasını engellemek, sonra bu iş tamam” ifadelerini kullandı.

Bir diğeriyse, “Yüzün etrafını kaplayan bu kovboy tarzı mendil bir parça kağıttan daha mı az etkili??” dedi.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) göre Kovid-19 benzeri virüsler, genellikle öksürük damlalarıyla yayılıyor ancak virüsün nasıl bulaştığına dair somut bir kanıt yok.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tıp uzmanlarının virüsün hava yoluyla bulaşmasına karşı önlem almasını öneriyor. Bu önlemlere bir koronavirüs hastası odasını boşalttıktan sonra yüz maskeleri kullanmak veya havanın değişimi sağlanarak “hastalık yayması olası parçacıkların uzaklaşması için yeterli zaman geçinceye kadar” odaya girmekten kaçınmak da dahil.

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Independent Türkçe için çeviren: Ata Türkoğlu